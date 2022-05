Kleine kruisspinnen | Zelf Geschoten

Marjo Steffen filmt deze kruisspinnetjes die net zijn uitgekomen. “Het was een drukte van belang zo bij elkaar. De volgende dag hadden ze zich allemaal verspreid over de tuin.”

De kruisspin is een wielwebbouwer. De mannetjes zijn maar half zo groot als de vrouwtjes. Haar het hof maken kan dus fataal zijn. Om de aandacht van het vrouwtje te trekken, trommelt het mannetje met zijn poten op haar web. Is hij welkom, benadert hij haar voorzichtig. Na de paring maakt hij dat hij wegkomt!

In de herfst legt het vrouwtje haar eitjes in een hoopje. Dat zijn er wel 800. Ze kiest een beschut plekje uit en beschermt de eitjes met een geel laagje spinsel tegen vijanden, kou en regen. Tot haar dood, een paar weken later, bewaakt ze de eicocon.