Kleine karekiet voert koekoeksjong | Zelf Geschoten

Dit koekoeksjong wordt gevoerd door zijn 'pleegouder': de kleine karekiet. De video is van Henk Blaak.

De karekieten blijven het koekoeksjong als hun kind behandelen en ze zullen hem voeden tot hij groot genoeg is om voor zichzelf te kunnen zorgen. Vaak stort het nest dan in omdat het koekoeksjong te zwaar is geworden.