Kleine alk in Vlissingen | Winnaar Zelf Geschoten

De zeldzame kleine alk leeft in het hoge noorden en wordt soms in de winter langs de Nederlandse kust gezien. Zo zwom deze rond bij Vlissingen. In heel enkele gevallen kan de kleine zeevogel zelfs binnenlands geblazen worden bij harde wind. Gefilmd door Rudi Baetslé op 27 december 2022.

De kleine alk (Alle alle) is een vogel uit de familie van alken (Alcidae). De kleine alk is de kleinste zeevogel die we kennen - de lengte is zo'n 20 centimeter - en leeft in de hoogarctische gebieden, zoals Groenland of Spitsbergen. Daar broeden ze met miljoenen tussen de neergevallen rotsblokken tegen hoge berghellingen.