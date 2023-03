Klapmuts bevalt van pup op Vlieland, strand afgesloten

Jonge verzwakte klapmuts die in 2013 werd gezien op de Maasvlakte.

Op Vlieland is maandag een klapmutsjong geboren, dat is een zeldzame zeehondensoort die normaal gesproken vooral rond de Noordpool en Groenland voorkomt. Een deel van het strand aan de westkant van het eiland bij de Vliehors is afgesloten om de dieren rust te geven. Zeehondencentrum Pieterburen zei eerder tegen Omrop Fryslân dat de zoogtijd van de klapmuts vier dagen duurt, die tijd wordt beschermd door de strandafsluiting.