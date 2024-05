Kippentaal, 100 jarig bestaan NIVON en andere onderwerpen

Een gelukkige kip maakt een speciaal zangerig geluidje. Dat weet iedereen die met kippen omgaat. Maar wanneer is een kip precies gelukkig? En aan welke voorwaarden moet haar kippenleven dan voldoen? Om dat te kunnen bepalen is Marjolein de Rooij van de Vakbond voor Dieren een groot kippentaal onderzoek gestart. Met behulp van een subsidie van het Landbouw Innovatiefonds Brabant is Marjolein de Rooij gestart met een verkennend onderzoek. Hiervoor zoekt ze de hulp van kippenhouders. Heeft u een gelukkige kip? Klik dan hier om mee te helpen aan het onderzoek.

Hoe weet je of een kip gelukkig is, NIVON bestaat 100 jaar, moet in de VS de gestreepte uil afgeschoten worden en andere onderwerpen uit de uitzending van 12 mei 2024:

© Merlijn Schneiders

NIVON bestaat 100 jaar

Precies 100 jaar geleden werd het NIVON opgericht, het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (officieel toen nog het Instituut voor ArbeidersOntwikkeling geheten). De organisatie is opgericht met de gedachte dat de natuur de mens geestelijk en lichamelijk kon veranderen. Heden ten dage ken je het NIVON misschien van de natuurvriendenhuizen en de Lange Afstand-wandelpaden, zoals het Pieterpad. Heeft het NIVON anno 2024 nog bestaansrecht?

NIVON Natuurvrienden Herbert Boerendonk, Iris Vermaas en Eric Blom © Henny Radstaak

Gestreepte uil versus gevlekte uil

Als het aan de U.S. Fish and Wildlife Service ligt is het geluid van de gestreepte uil straks een heel stuk minder te horen in het Westen van de Verenigde Staten. Ze willen dat zo’n half miljoen van deze gestreepte bosuilen afgeschoten worden om de gevlekte bosuil te redden. Hoe kan het dat de gestreepte bosuil de gevlekte bosuil wegconcurreert? Maar gaat dat werkenVerslaggever Gert Elbertsen belde afgelopen week met de Nederlander Hein Bloem, medewerker van het International Owl Centre woonachtig te Houston, Texas.

Oerbos, strijd om Europese natuur

Journalist Dore van Duivenbode onderzocht hoe het oerbos Białowieża in Polen en andere bossen in Oost-Europa beschermd worden en zag de lelijkste uitwassen van deze prachtige gebieden. Ze schreef een boek over haar ontdekkingstocht genaamd ‘Oerbos’.

Witrugspecht in het Białowieża-woud © Gert Elbertsen

Gele bieslelie

Het is een klein, geel lelietje met stervormige bloemen. De gele bieslelie. Voor de meeste mensen ziet hij er onschuldig uit, of zelfs als een leuke aanwinst voor de tuin. Maar kenners maken zich grote zorgen over deze plant, want hij lijkt zich te gedragen als een invasieve exoot. Een van die kenners is Merijn Loeve, boswachter ecologie van Staatsbosbeheer. Hij neemt onze verslaggever Pleun Aarts mee de Grevelingendam op, waar het plantje zich nogal thuisvoelt.