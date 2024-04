Kip van Albert Heijn is niet ‘vitaler’ Nieuws • 11-02-2020 • leestijd 1 minuten • bewaren

De Reclame Code Commissie (RCC) stelt Wakker Dier in het gelijk: Albert Heijn prijst zijn AH kip ten onrechte aan met de misleidende claims “een vitaler ras” met “meer ruimte”. “Albert Heijn bedondert zijn klanten én de kippen,” zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier.



Albert Heijn claimt op de verpakking zelf dat zijn AH kip een “vitaler ras” is dat “meer ruimte” krijgt. Er is echter geen supermarkt die zijn kip minder ruimte geeft; wel zijn er zes supermarkten die hun kip meer ruimte geven, zoals Aldi, Lidl en Jumbo. “Marktleider Albert Heijn is juist de hekkensluiter.

Groeisnelheid en de bezettingsdichtheid

Kippen leven normaal gesproken in kleine groepen met een strikte hiërarchie (pikorde). De groeisnelheid en de bezettingsdichtheid in de stal zijn – samen met afleidingsmateriaal – door de Wageningen Universiteit bestempeld als belangrijke factoren die het welzijn van kip bepalen.