Kinderen zien koolwitje van dichtbij plus filmpje

Vandaag komt de vlinder zelfs de klas in. De vlinderstichting deelt namelijk al sinds 1987 vlinderpakketten uit, waarbij klassen zelf de eitjes van het groot koolwitje kunnen opkweken in de klas. Amber van Amsterdam van de Vlinderstichting verzorgt voor ons een speciale koolwitjesles bij de sint Jacobusschool in Valburg. 'Een klein of een groot koolwitje, dat maakt voor kleine kinderen misschien niet zoveel uit' zegt van Amsterdam.

Het is een wit met zwarte vlinder die veel voorkomt in Nederland: het kleine koolwitje. Omdat hij dus niet zo moeilijk te vinden is, is het kleine koolwitje een van de soorten die meedoet met onze expeditie 10 campagne, waarin kinderen 10 soorten leren die ze makkelijk rond de school kunnen vinden.

Wat is een vlinder

'We vinden het belangrijk om kinderen meer over vlinders te leren, maar daar hoort ook bij dat ze de rups leren kennen. De meeste mensen willen namelijk liever geen rupsen in de tuin, maar wel vlinders. Dat kan natuurlijk niet' legt ze uit. Haar les gaat over het verschil tussen dag- en nachtvlinders, over de metamorfose van de vlinder én over hoe je vlinders kan lokken naar je tuin. 'Misschien sporen de kinderen uiteindelijk ook hun ouders aan' zegt van Amsterdam.

Klein koolwitje © TheoTerwiel

Vlinderpakket

De vlinders worden niet in het wild gevangen, maar opgekweekt en daarna weer vrijgelaten. 'Mensen vragen ons weleens waarom we geen zeldzame soorten uitdelen in de klas, maar die zeldzame soorten hebben vaak ook vrij specifieke planten nodig om te overleven. Die zijn vaak niet rond school te vinden dus die vlinders overleven het dan niet.' Gelukkig gaat het met het grote koolwitje wel goed. Voor de kinderen van de Sint Jacobusschool maakt het in ieder geval niet uit dat het geen zeldzame vlinder is. "Wauw!" roepen ze in koor wanneer we de vlinders vrijlaten.