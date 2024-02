Kikkerdriltelling gaat weer van start vanaf 23 februari

Bij de kikkerdriltelling is het de bedoeling dat de verse eiermassa's worden geteld. De verse eiermassa's zijn makkelijk individueel van elkaar te onderscheiden. Ze worden allemaal tegelijk afgezet binnen één en twee dagen, in klompen van 1.000 tot 2.500 eitjes afhankelijk van de grote van de moeder. De eiermassa's van de bruine kikker zijn meestal te vinden in zon beschenen, ondiepe oevers.