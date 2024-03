Kijk naar wolken tijdens de wolkenweek

Iedereen ziet wel eens een dieppaarse donderwolk, schapenwolkjes of een wolk die 'lijkt op een konijn'. Maar verder dan dat komen de meeste mensen niet. Terwijl het helemaal niet zo moeilijk is om verschillende typen wolken van elkaar te onderscheiden, vindt Marlies Veenstra van de JNM, de vereniging voor jongeren in de natuur. Daarom organiseert deze club komende week de wolkenweek waarbij iedereen van 11 tot 25 jaar kan meedoen om meer te leren over het herkennen van verschillende wolken.