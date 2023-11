Kiezer wil wel groene maatregelen, maar niet zelf zwaarder belast worden

Maar lees de persoonlijke toelichtingen in het onderzoek dat I&O Research uitvoerde, en de kiezer verklaart zich nader: "Klimaatverandering is een feit, maar de maatregelen om het tegen te gaan zijn te zwaar voor de normale mens", schrijft iemand die verwacht over twee weken Nieuw Sociaal Contract te stemmen. "Als men iets wil doen, dan moet de zwaar vervuilende industrie sluiten en de burger worden ondersteund in maatregelen die zij zelf kunnen nemen. Niet de burger zwaarder belasten."