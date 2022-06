Kievitskuikens schuilen bij moeder | Zelf Geschoten

Als moeder roept, dan komen de kievitskuikens schuilen: lekker warm onder haar veren. Deze video is van Hilvert Huizing.

De kievit is een van de meest kenmerkende weidevogelsoorten. Hij is onmiskenbaar met zijn kuif, zijn zwart-witte kleed en zijn unieke, opvallend brede vleugels. Vrouwtje zijn iets minder contrastrijk getekend en gekleurd en hebben een kortere kuif.

Predatoren van de kievit zijn bijvoorbeeld vossen en kraaien. Maar ook verhongering en landbewerking in de broedtijd maken het de kuikens moeilijk. Gemiddeld overleeft er maar 0,25 kuiken per nest (met vier eieren). Van elk nest moet er minimaal één kuiken volwassen worden om de populatie kieviten op peil te houden. De landelijke broedpopulatie neemt met bijna vijf procent per jaar af.