Kievitkuikens | Zelf Geschoten

Mama kievit is op pad met haar kuikens. De jonge vogels voelen zich zelfstandig: niet meer onder de vleugels van mama, maar zelf op zoek naar voedsel. Deze video is van Anita Ketel.

De kievit legt haar eieren in een ondiep kuiltje. Door vroeg te broeden loopt het kievitsnest minder risico om vermaaid of vertrapt te worden. Wel is het erg kwetsbaar voor bemesten of ploegen en zaaien. De kuikens kun je zien lopen tussen april en juli.

Kievitkuikens zijn nestvlieders. Dat betekent dat ze het nest al snel verlaten om zelf voedsel te zoeken. Wel moeten ze tot 20 dagen oud bij hun ouders opwarmen als het koud is. Een kievitkuiken eet 800 tot 5000 prooidiertjes per dag. Die vindt het in het veld of in ondiep water. De kuikens zijn vliegvlug na zo’n veertig dagen.