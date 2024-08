'Kies bij wederopbouw ook voor de natuur' Nieuws • 07-04-2020 • leestijd 2 minuten • bewaren

Natuurgebied Kampina © Fotograaf Mariaa

Vanwege de coronacrisis komt er veel overheidsgeld beschikbaar voor de economie. Vogelbescherming Nederland vindt dat bij de 'wederopbouw' ook keuzes moeten worden gemaakt voor biodiversiteit en natuur, zodat die niet verder in de versukkeling raken.



Op de website Nature Today stelt de Vogelbescherming dat nu terecht veel geld vrijkomt voor zzp’ers en kleine zelfstandigen. Ook moet geïnvesteerd worden in de gezondheidszorg en andere belangrijke sectoren tegen het virus en bijbehorend menselijk leed. Maar deze crisis zou volgens de organisatie ook moeten leiden tot bezinning en een omslag in het denken als het om natuur gaat.



Stevige beslissingen



"Nu durven overheden wél stevige beslissingen te nemen. Gezondheid staat even boven groei en winst. Laten we daarvan leren besluiten te maken met goede consequenties voor natuur, klimaat en milieu, én ons welzijn."



Daarom zouden vanaf nu overheden, maar ook bedrijven en individuen, bij elke beslissing moeten kijken hoe de natuur er beter van kan worden, vindt de Vogelbescherming. "Dat leidt ertoe dat nieuwbouw, verbouw en stadsontwikkeling straks bijdragen aan de biodiversiteit. Dat in wijken en steden en op daken en langs wegen wilde planten vol insecten staan, en gierzwaluwen en vleermuizen een plek in gebouwen kunnen vinden."



Streep door bijvoorbeeld Lelystad Airport



De natuurorganisatie bepleit onder meer ook dat de landbouw niet langer intensiveert en dat bij de energietransitie zonnepanelen niet in natuurgebieden of op open water moeten komen, maar op daken en industrieterreinen. En als iets niet bijdraagt aan de natuurkwaliteit dan moeten "we gewoon vaker durven beslissen dat er een streep door gaat", verwijst ze naar de uitbreiding van Lelystad Airport.



Bron: ANP