Kiekenrecord

Over de reden van het succes is Schlaich helder: "Het was een heel goed muizenjaar. Bij de jonge kiekendieven van dit jaar vonden we ook relatief weinig 'hongerstreepjes' in de veren. Dat zijn de streepjes die in de groeiende veren ontstaan wanneer er even niet heel veel voedsel wordt aangevoerd. Maar de kiekendievenouders vlogen overal af en aan met muizen, dus er was voedsel zat. De keerzijde van dat verhaal is dat het in slechte muizenjaren ook meteen veel slechter gaat met het broedsucces van de kiekendieven."