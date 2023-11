Kibbelende pestvogels in de appelboom

De pestvogel is een opmerkelijke verschijning met zijn felle kleuren en opvallende kuif. Eigenlijk komt deze vogel alleen in Rusland of Scandinavië voor, maar bij een schaarste aan voedsel is de vogel ook in Nederland te vinden. Die aantallen kunnen sterk verschillen. Het ene jaar is de vogel zeer schaars, andere jaren is er sprake van een 'invasie' als er veel tegelijkertijd komen.