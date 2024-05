Kevers mogelijk speciaal afgekomen op walviskadaver

Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en het ministerie van Landbouw en Natuur besloten de dode walvis op Rottumerplaat niet te ruimen, maar het ontbindingsproces te volgen om te kijken welke dieren en organismen zouden profiteren. Het dier werd iets verder het land op getrokken om te voorkomen dat het in zee zou verdwijnen of gevaar voor de scheepvaart zou opleveren.

De onderzoekers hielden in opdracht van Rijkswaterstaat in de gaten wat er gebeurde met het kadaver van de jonge dwergvinvis. Vogels moesten geduld hebben. Ze konden er pas van eten toen het kadaver voldoende ontbonden was. De huid van de walvis bleek zo stevig dat het kraaien, eksters en mantelmeeuwen niet lukte om er openingen in te prikken.