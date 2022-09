Keuzes maken voor een paarse heide

Heide, in elke provincie in Nederland is het wel te vinden. De paarse planten, grazende schapen en krioelende insecten zijn zo kenmerkend. Zo ook op de Brunssummerheide, het hoogstgelegen heidegebied van Nederland. Maar zo vanzelfsprekend zijn die glooiende heidevelden niet. Frans Reijnen is verantwoordelijk voor het beheer op de Brunssummerheide en vertelt over al het wikken en wegen.