Kerst in de natuur | Fotoserie

Fotograaf Sandra Teer maakt een prachtige foto van deze opvallende wintergast: de pestvogel. De pestvogel komt voor in Rusland en Scandinavië, maar wanneer daar in de winter weinig bessen te vinden zijn, komt de vogel naar Nederland. Het is dan ook een zogeheten ‘invasievogel’. Ze komen niet ieder jaar naar ons land, maar verschijnen in onregelmatige invasies.

Vroege Vogels wenst je fijne feestdagen! We zien dat de natuur ook volop in de kerstsfeer is. Dauwdruppels die kerstballetjes vormen aan planten, paddenstoelen die op kerststerren lijken en bijzondere wintergasten die zich deze winter laten zien. Kortom: je kunt enorm genieten van de natuur tijdens de feestdagen! Ga jij ook een ommetje maken tussen de kerstdiners door?

© Annemiekleon

Op de vroege ochtend glinsteren in het hoge gras talloze dauwdruppels. Het lijken net parels. Of kerstballetjes, vindt fotograaf Annemiekleon!

Baretaardster © Middenschans

Deze 'kerstster' kun je gewoon in de natuur vinden, het is een baretaardster. Het vruchtlichaam bestaat uit een stervormige slippenkrans en een bolvormig, gesteeld bolletje. Wanneer de zwam indroogt, zakt dit bolletje in en lijkt het een beetje op een Franse baret. Vandaar de naam! Foto gemaakt door Middenschans.

Haarmos © Els Morra

"Haarmos, of ook wel sterretjesmos genoemd, vind je bijna alle bossen," schrijft fotograaf Els Morra. "Soms zijn er wel hele tapijten van mos. Je ziet ze vooral in de herfst en de winter". Els fotografeert het mos van zó dichtbij, dat het lijkt te bestaan uit allemaal minuscule kerstbomen, inclusief kerstversiering.

Troskalknetjes © Cor van de Wiel

Je zou deze trossen bijna in de kerstboom hangen! Op het eerste oog lijken het trosjes druiven, maar dit is in feite een slijmzwam: het troskalknetje. Gefotografeerd door Cor van de Wiel.

Koperwiek © Barky

De koperwiek is een typische wintergast. Hij broedt in Scandinavië en Rusland, maar is in de winter soms massaal in Nederland te vinden. Koperwieken snoepen graag van de bessen van hulst, lijsterbes en kardinaalsmuts. Foto gemaakt door Barky.

Oranje oesterzwam © Els Morra

Kijk je ook al uit naar het eten van oliebollen tijdens oud en nieuw? We krijgen daar door deze bolletjes besprenkeld met 'poedersuiker' wel zin in! Hoewel we het eten van déze oranje oesterzwam niet aanraden... de zwam is niet giftig, maar staat bekend om zijn sterke en zeer onprettige geur van rottende kool en bedorven eieren. Foto van Els Morra.