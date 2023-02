Kerkuil opgelapt met fysiotherapie

De onfortuinlijke kerkuil is waarschijnlijk ergens tegenaan gevlogen, want dierenfysiotherapeut Selina Pince van der Aa voelde in eerste instantie enkele zwellingen op de nekwervels van het dier. Na de nodige massages, een behandeling met een warme laserlamp en zelfs acupunctuur door een dierenarts, is de uil inmiddels aardig opgeknapt. Waar het dier in eerste instantie de nek nauwelijks recht kon houden en ook niet alle kanten op kon draaien, draait de kop nu weer zo goed als alle kanten op. In de grote vliegkooi waar de uil in verblijft, vliegt hij ogenschijnlijk ook soepel rond.