Kempen-Broek erkend als UNESCO Biosfeergebied

Het natuurgebied mag nu in één adem worden genoemd met het cultuurlandschap van de Maasheggen, het andere biosfeergebied in Nederland. Dat is een mijlpaal voor dit rewildinggebied in Noord-Limburg en over de Belgische grens. Wereldwijd zijn er 748 biosfeergebieden in 134 landen die als icoon voor duurzame ontwikkeling dienen. Slechts 23 zijn grensoverschrijdend, met nu Kempen-Broek als 24ste. Zo wordt het gebied meteen een “sterk merk” en deel van een internationaal netwerk van gebieden waar mensen en natuur op een duurzame manier samenleven.