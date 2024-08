De kikkerkamasutra: boek over dier, mens en (vrolijke) wetenschap

Met een scherp observatievermogen, een flinke dosis humor en altijd een verrekijkertje op zak heeft Moeliker zich gespecialiseerd in de rafelrandjes van de dierenwereld. Die interesse begon met een onfortuinlijke eend. Die vloog tegen het raam van het natuurhistorisch museum waar Moeliker werkzaam is en overleefde de klap niet. Een soortgenoot begon zich vervolgens vreemd te gedragen. Het hele verhaal is terug te horen in Moeliker’s Ted Talk .

Veel verhalen in De kikkerkamasutra gaan over onfortuinlijke ontmoetingen tussen de mensheid en dieren. Daarover zegt Moeliker zich soms wel zorgen te maken. “De natuur blijft flexibel, maar toch, het is wel ellendig hoeveel vogels zich bijvoorbeeld jaarlijks doodvliegen tegen glazen ruiten.” Zo nu en dan neemt hij in zijn columns in het boek een opvoedende rol in. Daarin benadrukt hij om idealiter “in alles wat je doet de stem van de natuur te laten meespelen”.