Ommermars, Kees de Kraker, wind op zee en alle overige onderwerpen

Een nieuw natuurgebied in Nederland! Pal aan de rand van Ommen is door particulier initiatief 25 hectare landbouwgrond omgevormd naar natuurgebied. De Ommermars heet het, en het ligt aan de Vecht. Onze verslaggever Henny Radstaak ging er op bezoek. Op zaterdag 17 september wordt het nieuwe gebied officieel geopend.

Wind op zee

De Noordzee moet dé energiecentrale van Europa worden. Afgelopen week kondigden negen landen, waaronder Nederland, aan dat ze vóór 2050 maar liefst 260 gigawatt aan windenergie op zee willen bouwen. Dat betekent heel veel windmolenparken op zee erbij. Is dat een goed idee in deze tijden van hoge energieprijzen? Of moeten we te veel natuur daarvoor opofferen? Chris Westra schuift aan tafel in de uitzending. Hij houdt zich al 50 jaar bezig met windenergie.

© Fotograaf: kasteelheertje

Kees de Kraker en de Hompelvoet

Als vogelwachter en natuurkenner maakte Kees de Kraker 43 jaar lang boeiende verslagen van de natuurgebieden in en rond de Grevelingen. Zoals het eiland de Hompelvoet, dat vooral bekend is vanwege de grote aantallen orchideeën als de Herfstschroeforchis. Dit jaar was zijn laatste verslag.

“Zeventig geworden en zo nu en dan gezondheidsproblemen, voor mij reden om een punt te zetten achter mijn geregelde activiteiten in de Grevelingen. Vooral het opstellen van het jaarlijkse verslag kost mij steeds meer tijd, er is duidelijk een vertragingsfactor in geslopen, zand in de machine! Hopelijk geldt dat niet voor het verslag over 2021”