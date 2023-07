Kauwen plunderen bouwmateriaal | Zelf Geschoten

Kauwen broeden in bomen en konijnenholen, maar ook onder schoorstenen en dakpannen. Nestmateriaal halen ze overal vandaan! Deze video is gemaakt door Henk Ruiterkamp.

Naast bouwmateriaal plukt de kauw ook van fietszadels en herten 'nestmateriaal' af! Geen fietszadel is meer veilig met deze kauw in de buurt. Vernuftig plukt hij of zij al het pluis van deze zachte zadelhoes om er vervolgens een warm nest van te maken voor de toekomstige kuikens. Gefilmd door Richard Bogmans.