Kauw speelt scheidsrechter bij knokkende waterhoenen | Zelf Geschoten

"Ik deed bij zonsopkomst een vroege vogeltelling in stadspark 't Loo," schrijft filmer Caroline Walta. "Daar rollebolden twee waterhoentjes over het gras. Het gevecht trok de belangstelling van een kauwtje!" Hoe zou de confrontatie afgelopen zijn?

Geen fietszadel is meer veilig met deze kauw in de buurt. Vernuftig plukt hij of zij al het pluis van deze zachte zadelhoes om er vervolgens een warm nest van te maken voor de toekomstige kuikens. Gefilmd door Richard Bogmans.