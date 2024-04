Kappen voor villa's

Een enorme aantasting van het unieke essenbronbos, dat in Nederland alleen op die plek en in Zuid-Limburg voorkomt. Om de bouwplannen te kunnen realiseren, heeft de Provincie Gelderland onlangs besloten dit stukje natuur uit de Ecologische Hoofdstructuur te halen. "Een misser van de eerste orde", vindt Volkert Vintges van de Gelderse Milieufederatie.

Vroege Vogels radio heeft in het kapseizoen van 2009- 2010 samen met de Bomenstichting een inventarisatie gemaakt van alle plekken in Nederland waar ook maar 1 boom gekapt dreigt te worden. Overigens gaat het de Bomenstichting niet alleen om het kappen van bomen, zij trekken het ook breder, het gaat om de gehele natuur en ecologie. Menno Bentveld ging met deskundigen bij een zo'n melding kijken, namelijk in het dorp Beek-Ubbergen, waar op een stuk stuwwal, gelegen naast het bijzondere Kastanjedal een deel opgeofferd dreigt te worden ten faveure van de bouw van luxe appartementen en villa's.

Het Kastanjedal dat op die manier midden in een woonwijk komt te liggen, en bestaat uit een uniek brongebied met zeldzame planten en een belangrijke vliegroute van vleermuizen, zal landschappelijk ernstig beschadigd worden, zegt Johan Loermans van de Bomenstichting. Het is onbegrijpelijk dat de gemeente en de provincie nu ineens besluiten om een stuk uit die Ecologische Hoofdstructuur te halen, terwijl in 2005 een zogenaamd Streekplan is gemaakt, waarin vermeld werd dat door die speciale natuurwaarden in dat gebied er niet gebouwd zou mogen worden.

Gelukkig hebben Groen-Links en de Partij van de Dieren, onlangs kamervragen gesteld aan Minister van LNV, Gerda Verburg om uit te zoeken wat hier misgegaan kan zijn. Is zij niet degene die beslist of er ergens in Nederland een stuk uit de Ecologische Hoofdstructuur gehaald mag worden? Minister Verburg laat uitzoeken of de spelregels hieromtrent correct gevolgd zijn door de betreffende partijen.

www.meldpuntkappen.nl