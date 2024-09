Kamertjeslandschap van de Zuidelijke IJsselvallei

De Zuidelijke IJsselvallei is een natuurgebied zien waar verschillende landschapstypes elkaar in een snel tempo afwisselen en waar kwelwater er eigenhandig voor zorgt dat bijzondere soorten hier kunnen overleven! Het is een prachtig stuk gebied tussen Zutphen, Apeldoorn en Laag Soeren. De naam van het natuurgebied is een beetje misleidend, want de IJssel gaat Menno niet zien.

Hier in de Zuidelijke IJsselvallei werken natuurorganisaties al sinds de jaren ’90 aan een hersteloperatie van de natuur. Grond die jarenlang gebruikt is voor de landbouw of natuurgebied dat is uitgekleed, wordt stukje bij beetje weer omgetoverd tot natuur of in ere hersteld. Een van de belangrijkste maatregelen die de organisaties hierbij treffen, is het terugbrengen van kwelwater in het gebied.