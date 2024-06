Kamermeerderheid steunt CO2-opslag Barendrecht

Van der Hoeven stelde dat die keuze inhoudt dat je ook bereid moet zijn proeven te doen, zoals in Barendrecht. Ze ziet die proef als een noodzakelijke tussenstap, ook al omdat ze bedrijven anders later niet kan verplichten hun broeikasgassen af te vangen en op te slaan. Het project is bovendien nodig omdat ervaring moet worden opgedaan met opslag op land, aangezien opslag in de zeebodem niet voldoende is. ,,Als de we dit langer uitstellen, moeten we ook de grootschalige opslag in het noorden uitstellen'', aldus de minister.

Ondanks twijfels of het afvangen en opslaan van CO2 nu wel zoveel bijdraagt aan een schoner klimaat, vinden de meeste fracties wel dat op weg naar een duurzame energievoorziening alles op alles moet worden gezet om de klimaatdoelstellingen te halen. We hebben CO2-opslag nodig om het klimaat niet naar de knoppen te stoken. En alles wat je aan CO2 opslaat, komt niet in de lucht, aldus PvdA'er Diederik Samsom.

De bewindsvrouw beloofde de Kamer wel dat ze de projecten met CO2-opslag op zee en in het noorden van het land zal proberen te versnellen. zodat opslag in een tweede groter en bijna leeg gasveld bij Barendrecht wellicht niet nodig is. ,,Nu al zeggen dat we het tweede deel van het project in Barendrecht niet doen, kan niet. Dat kan ik niet waarmaken.''

SP, GroenLinks, SGP en PVV zijn tegen de proef onder bewoond gebied in Barendrecht, net als de kleinste coalitiepartij ChristenUnie. De VVD maakte van de gelegenheid gebruik om kernenergie naar voren te schuiven als optie voor een schoner klimaat, aangezien de liberalen CO2-opvang echt als allerlaatste optie zien. VVD'er Halbe Zijlstra stelde dat hij Van der Hoeven en Cramer wil steunen in hun besissing over Barendrecht als het kabinet niet langer kernenergie uitsluit. ,,De deskundigen zeggen immers dat we geen enkele mogelijkheid moeten uitsluiten.''

Van der Hoeven wees de 'deal' met Zijlstra af. ,,Het kabinet heeft aangeven dat er deze periode geen nieuwe kerncentrale komt. Maar de kernenergiewet wordt opengebroken, de optie voor kernenergie wordt al opengehouden en het komt voor in scenario's voor de toekomst.'' PvdA, CDA, D66 en VVD denken dat de proef in Barendrecht veilig kan. Als de VVD (21 zetels) zich niet achter het besluit schaart, hebben CDA, PvdA en D66 77 stemmen in de Kamer, een krappe meerderheid.

Bron: ANP