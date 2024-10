Kamer wil uitstootvrije zones voor bedrijfswagens uitstellen tot 2029

Het lijkt onwaarschijnlijk dat het nog gaat lukken om de invoering naar achteren te schuiven. Staatssecretaris Chris Jansen (Openbaar Vervoer en Milieu) zei vorige week in een debat dat alle middelen die hij heeft pas na 1 januari effect zouden hebben. Toch wilde hij nog niets uitsluiten, ook omdat de coalitie in het hoofdlijnenakkoord heeft afgesproken om naar uitstel te kijken. Eventuele uitzonderingen komen er dus mogelijk pas na de invoering begin volgend jaar.

De invoering van uitstootvrije zones voor bedrijfswagens moet worden uitgesteld, vindt de Tweede Kamer. PVV, BBB, CDA, SGP, Denk, FVD en JA21 steunden een motie van de VVD om landelijke uitzonderingen tot 2029 in te bouwen in de zogeheten zero-emissiezones. Veertien gemeenten willen die zones op 1 januari invoeren, ondanks de weerstand uit Den Haag.

In de motie staat dat de uitzondering moet gelden voor "ondernemers", maar de uitstootvrije zones zijn alleen van toepassing op ondernemers. Mensen die bestelbussen of vrachtwagens hebben zonder dat ze die voor een bedrijf gebruiken, kunnen uitzonderingen krijgen. Voor ondernemers worden de regels in de veertien binnensteden stapsgewijs strenger, tot in 2030 alleen nog bedrijfswagens welkom zijn die geen broeikasgassen uitstoten.

Coalitiepartij NSC stemde tegen. Olger van Dijk (NSC) voelt wel voor uitzonderingen voor marktkooplui en kleine zelfstandige ondernemers, maar wil gemeenten niet "in de weg zitten" bij de invoering volgend jaar. Het VVD-voorstel is volgens Van Dijk "te algemeen en creëert onduidelijkheid over generiek uitstel".

Ondernemers onderuit aan regels

Die kritiek vindt VVD-Kamerlid Hester Veltman "te gemakkelijk", zegt ze tegen ANP. Ze doelt in haar motie op ondernemers die onder de nieuwe regels ten onder zouden gaan. "Die niet in staat zijn om dat elektrische busje te kopen, die geen hub kunnen regelen om vanaf daar met een bakfiets heen en weer te rijden. Dat soort ondernemers." Ondernemers die het geld niet hebben om aan de regels te voldoen, kunnen een ontheffing krijgen, maar Veltman vreest dat dat zal leiden tot een "ontheffingencircus", zei ze eerder in het debat.

Veltman wil niet ingaan op de mogelijkheden als het niet lukt om voor 1 januari de regels aan te passen. "Dit is echt uitwerking. Ik zeg zo snel mogelijk." Ze verwacht dat staatssecretaris Jansen voor het eind van de maand met een plan komt.

Gemeenten gaan door

De gemeente Amsterdam laat zich niet weerhouden door een meerderheid in de Tweede Kamer die uitstel wil van uitstootvrije zones. "Wij gaan gewoon door met de voorbereidingen voor 1 januari 2025", schrijft verantwoordelijk wethouder Melanie van der Horst in een bericht op LinkedIn. Naast Amsterdam willen ook onder meer Utrecht, Zwolle, Den Haag en Rotterdam per 1 januari de meest vervuilde bedrijfsauto's en vrachtwagens weren.

Reactie uit de sector

"Veel ondernemers hebben zich al jarenlang voorbereid op de komst van de zero-emissiezones in de steden. Als de Tweede Kamer de invoering nu weer op de lange baan schuift, laat de politiek zich van zijn slechtste kant zien. Dat is volstrekt onbegrijpelijk en onwenselijk, want voor ondernemers die worstelen met de investering en meer tijd nodig hebben, is er al een overgangsregeling", aldus voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland, waar onder anderen loodgieters bij zijn aangesloten.

Evofenedex, de ondernemersvereniging voor handel en logistiek, benadrukt dat voor veel ondernemers de datum van 1 januari helemaal geen harde overstapdatum was. 75 procent van de bestelauto's voldoet volgens hem al aan de voorwaarden om ook volgend jaar nog de binnensteden in te mogen. Andere ondernemers kunnen bijvoorbeeld uit financiële overwegingen nog uitstel aanvragen. "Dit is echt een heel verkeerd signaal. Dit uitstel treft ondernemers die juist wel hun best hebben gedaan. Straks gaan die ondernemers failliet, door mensen die claimen dat ze de overstap niet kunnen maken. Terwijl het hier al tien jaar over gaat en bijna niemand meer rijdt met een bus die op 1 januari al niet meer de binnensteden in zou mogen. Het klopt gewoon niet", zegt Geert van Eijk, beleidsmedewerker bij evofenedex.