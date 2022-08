De ene kameelhalsvlieg is de andere niet

Drukker werkte mee aan de eerste determinatiesleutel voor kameelhalsvliegen van Nederland. Ze hebben namen als de gevorkte geelvlekkameel, kortvlekkameel en de blokkopkameel. Deze laatste soort is zeldzaam in ons land en komt alleen voor op enkele plekken in Limburg en Brabant. De blokkop wordt meestal gevonden in de buurt van naaldbomen. Een andere soort is de drukke zwartvlekkameel. Het dier heeft extreem veel aders in de vleugels, vandaar de naam (drukke). De zwartvlek is vrij algemeen in het oosten en zuiden van Nederland. Zo zijn ze aangetroffen op de Veluwe en op de Utrechtse Heuvelrug.