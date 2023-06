Kalktuf slaat neer op bosbodem

Het is een extreem milieu waar maar een klein aantal mossoorten kunnen overleven. Hier zie je soorten als het geveerd diknerfmos, gewoon diknerfmos, beekdikkopmos, gekroesd plakkaatmos of heel soms het tufmos. Sommige van deze soorten, zoals het geveerd diknerfmos en het beekdikkopmos komen in Nederland vooral in bronbossen voor en zijn dan ook zeldzaam. Verder zien we ook nog prachtige kegelmossen, die met hun prachtige, groene lobben de stenen bedekken.