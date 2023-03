theme-icon Klimaatverandering

Kabinet wil sneller en meer klimaatbestendig laten bouwen

Overheden, vastgoedeigenaren en de bouwsector moeten bij nieuwbouw van huizen en gebouwen zo veel mogelijk rekening houden met klimaatverandering in de toekomst. Vooruitlopend op een verplichting roept het kabinet bouwers op om nu al in te spelen op de gevolgen ervan. Daarvoor is een landelijk kader ontwikkeld die de sector houvast moet geven over klimaatbestendig bouwen en inrichten. Ook de ontwikkeling van groen is daarbij belangrijk, vooral in en om de stad.

De ministers Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening), Mark Harbers (Infrastructuur) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) hebben daartoe een 'maatlat' ontwikkeld die ze naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Die moet ertoe leiden dat de gebouwde omgeving beter bestand is tegen overstromingen, droogte, hitte, bodemdaling en biodiversiteit. In de maatlat staan doelen, eisen en richtlijnen. Er staan geen specifieke maatregelen omdat elke plek weer anders is en er ruimte blijft voor lokaal maatwerk. Zo is voor zand- en veengronden een andere aanpak nodig, evenals voor stedelijk en landelijk gebied.