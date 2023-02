Kabinet wil fors meer duurzame landbouwgrond

Moderne vormen van landbouw zijn volgens het kabinet "onmisbaar in de transitie van het landelijk gebied". Die moderne landbouw wordt ook wel agroforestry genoemd. Dat is een verzamelnaam voor het integreren van bomen en struiken in de veehouderij, akkerbouw en groenteteelt op hetzelfde perceel. Door voedselproducerende aanplant wordt het landschap gevarieerder en groener, zo is de gedachte.



"De ontwikkeling van agroforestry staat in Nederland nog in de kinderschoenen," schrijven de ministers. De ideeën zijn er en worden uitgewerkt. Het plan berust op drie pijlers: kennisontwikkeling en kennisdeling, het wegnemen van belemmeringen samen met andere overheden en ten slotte financiële ondersteuning. Het kabinet wil samen met andere geldschieters tot een budget van 30 miljoen euro komen.