Kabinet verzet zich tegen plan Europese garnalenvisserij

De kwestie draait om het Europese voornemen om de "maritieme ecosystemen" in de Unie beter te beschermen. Dat komt er op neer dat de "bodem beroerende visserij", waarbij gebruik wordt gemaakt van netten die over de zeebodem slepen, vanaf 2024 wordt verboden in Natura 2000-gebieden. De Kamer vreest met name de gevolgen voor de Nederlandse garnalenvisserij, omdat die grotendeels plaats vindt in zulke gebieden, zoals de Waddenzee.