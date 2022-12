Kabinet trekt geld uit voor duurzame bouwmachines

Maar nu daar in de zogeheten Porthos-uitspraak een streep doorheen is gezet, moeten bouwers schoner te werk gaan willen zij nog een vergunning voor hun stikstofuitstoot krijgen. Het kabinet wil daarom het gebruik van elektrische hijskranen of graafmachines stimuleren, net zoals het gebruik van betonmixers op waterstof. Die machines stoten geen uitlaatgassen, en dus ook geen stikstof, uit. Omdat deze apparaten veel duurder zijn dan reguliere, wil het kabinet er subsidie voor geven.