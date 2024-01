Kabinet: nog eens 1,5 miljard voor uitkoopregeling boeren

Voor de regeling voor 'piekbelasters', bedrijven met een hoge stikstofuitstoot, wil het ministerie nog eens 850 miljoen euro vrijmaken. Voor een andere algemene regeling is nog eens 600 miljoen euro nodig. De 'nota van wijziging' die nodig is om dit te realiseren, gaat volgende maand naar de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Ook de Europese Commissie wordt op de hoogte gesteld.

Het geld komt bovenop het bestaande budget, eveneens zo'n 1,5 miljard euro. Of de extra financiering ook nodig is, is niet zeker. "Het is niet gezegd dat alle ondernemers die zich aanmelden ook daadwerkelijk besluiten te stoppen." Toch wil LNV het geld vrijmaken, zodat eventuele vertraging in het proces voorkomen kan worden. "Middelen die niet nodig zijn, vloeien weer terug in de schatkist van het Rijk", aldus de woordvoerster.