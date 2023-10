'Kabinet moet druk zetten op EU voor treinreizen'

© Metrophil via Wikimedia (CC BY-SA 3.0)

Een plan voor een overzichtelijk zoek- en boekingssysteem voor internationale treinreizen ligt al bij de Europese Commissie, maar de organisaties vrezen dat er niks van terecht gaat komen. "Sinds het vertrek van Timmermans uit Europa zien we dat de tegenlobby zich krachtiger roert. Tegenstanders pleiten voor uitstel of afzwakking van de verordening. Zo ligt er een voorstel om weliswaar reisinformatie op één platform samen te brengen, maar moeten consumenten vervolgens wel naar de website van iedere vervoerder afzonderlijk om een ticket te boeken", vertelt Rover-directeur Freek Bos. "Dat is geen vooruitgang."