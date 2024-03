Jumbo zet streep door vleesaanbiedingen

Van alle eiwitten die Nederlanders eten is momenteel 40% plantaardig. Wakker Dier moedigt bedrijven aan actief mee te werken en het aandeel te verhogen naar 50% in 2025 en 60% in 2030. Volgens De Gezondheidsraad is het beter voor de gezondheid van de meeste Nederlanders, als 60% van de eiwitten uit het voedingspatroon van een plantaardige bron komen.