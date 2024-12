Juffer vol dauwdruppels, torenvalk met prooi en gewone zeedonderpad

De Siberische grondeekhoorn graaft holen in de grond voor beschutting en zoekt zijn voedsel voornamelijk op de bodem. In tegenstelling tot de inheemse rode eekhoorn, zul je deze exoot dus niet snel zien rondspringen in de boomtoppen.

Een juffer die de dauwdruppels van zich afpoetst, een torenvalk met een prooi en de gewone zeedonderpad. Deze filmpjes en meer zie je deze week in de uitzending over de Turfvaartse Landgoederen op Vroeg Vogels TV. Het winnende beeld in deze laatste uitzending van het jaar is van Chris Biesheuvel. Hij filmde een mannelijke blauwe breedscheenjuffer in het Nederlandse Buren die het water van zich afschudt door met zijn vleugels te klappen. Ook maakt die de ogen weer droog om goed te kunnen zien. Dat het een mannetje is, zien we aan de felle blauwe kleuren. Het vrouwtje heeft een beige lichaamskleur met een zwarte streep.

In Nederland leeft er maar één soort inheemse eekhoorn: de rode of gewone eekhoorn. De Siberische grondeekhoorn komt oorspronkelijk uit de Aziatische taigazone. De exemplaren die in Nederland zitten, zijn dus eekhoorns die ontsnapt zijn uit gevangenschap. Ze zijn hier voornamelijk te vinden in de bossen bij Tilburg en Weert .Ook Mora Snoeren filmde dit poetsende exemplaar in het Wandelbos van Tilburg.

Wil je genieten van meer beelden van deze eekhoorn? Bekijk dan ook onderstaand filmpje van Renzo van den Akker.

Gewone zeedonderpad lijkt op een pad

Met de brede kop en grote ogen lijkt dit diertje op het eerste gezicht een beetje op een pad. Maar de gewone zeedonderpad is een stekelige zeevis die voornamelijk op de bodem leeft. Jeanette Kamphuis filmde het exemplaar tijdens een duik in de Oosterschelde bij de Zeelandbrug. "Ik heb de afgelopen 20 jaar al veel ontmoetingen gehad met deze vis", schrijft ze. "Deze duik zag ik de vis voor het eerst meerdere malen gapen. Dat had ik nog niet eerder gezien en kende ik alleen van tropische vissen. De bekendste reden waarom vissen dit doen, is om extra zuurstof op te nemen uit het water." Op haar persoonlijke blog schrijft ze meer over ontmoeting met deze vis.

Torenvalk met spitsmuis

De torenvalk is gespecialiseerd in de jacht op muizen en dat is dan ook zijn favoriete voedsel. Als er geen muizen zijn, jaagt de vogel ook wel op zangvogels, kuikens van weidevogels en grote insecten. Dat doet die op open land. Om vogels uit de lucht te slaan is de torenvalk niet snel genoeg. De vogel speurt al vliegend of vanaf een zitpost de grond af. Daarbij kan die ook lang stilhangen in de lucht boven de prooi, ook wel bidden genoemd. Wanneer die een geschikte prooi ziet, duikt die naar beneden.

"Deze Torenvalk kwam ik tegen tijdens een vakantie in Noord-Holland", schrijft filmer Wim Baan. "Vlak naast ons vakantiehuisje stond een nestkast met daarin 5 jonge Torenvalken. Dus genieten optima forma. Mooi dichtbij." Benieuwd naar de jacht van de torenvalk? Bekijk dan onderstaand fragment van een biddende torenvalk in de Vroege Vogels uitzending over de Peazemerlannen.

Wespen kruipen uit nestcel

Toen Jarinka Heijink eind oktober door het bos liep zag ze een stuk van een wespennest liggen op de grond. Ze bleef even kijken en zag meerdere jonge wespen wespen hun nestcellen openmaken en eruit kruipen. "Iets verderop hebben dassen meerdere wespennesten uitgegraven en vermoedelijk is deze raat door een dier meegenomen naar het bos", schrijft ze. "Er waren ook een paar larven zichtbaar."

Limonadewesp (Gewone wesp - Vespula vulgaris) © Fotograaf DirkSlijkhuis