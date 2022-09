Jongeren willen groenere steden, meer treinen en minder vee

In 2040 wekken we onze energie volledig op zonder uitstoot van broeikasgassen, reizen we door Europa met de trein en eten we vooral plantaardige producten die lokaal zijn geteeld. Het zijn enkele punten uit de toekomstvisie die de Jonge Klimaatbeweging samen met zeventig andere jongerenorganisaties heeft opgesteld. In achttien jaar tijd wordt het land wat de jongeren betreft ingrijpend verbouwd. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) neemt de zogeheten Jonge Klimaatagenda 3.0 donderdagavond in ontvangst.