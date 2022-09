Jongeren lanceren agenda voor het klimaat

In 2040 eten we vooral plantaardig en we reizen in Europa alleen nog maar met de trein. Verder zijn onze steden groen en is iedereen ‘klimaatgeletterd’. Althans als het aan de Jonge Klimaatbeweging ligt. Donderdag lanceerde de organisatie samen met zeventig andere jongerenorganisaties een nieuwe Klimaatagenda. Volgens de voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging Aniek Moonen heeft Nederland een visie nodig, die ons door klimaat-biodiversiteits- en energiecrisis loodst.