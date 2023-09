Jonge zwaan duikt helemaal onder! | Zelf Geschoten

In Nederland kun je vier soorten witte zwanen tegenkomen: de knobbelzwaan, kleine zwaan, wilde zwaan en de fluitzwaan. Maar hoe houd je ze uit elkaar? Omdat het alle vier grote en relatief zware witte vogels zijn, kan dat nog weleens een uitdaging zijn. Een goed kenmerk waar je ze aan kan onderscheiden is de snavel, en de mate waarin die gekleurd is.