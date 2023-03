Jonge zebravinken krijgen zangles van een robotvink

Het was eerst wel wennen voor de jonge zebravinken toen het robotje ineens plaats nam in hun kooi. Judith Varkevisser bestudeerde hoe de kennismaking was: “ Ze waren meteen enorm nieuwsgierig en komen naast de robotvogel op de stok zitten en kwetteren ertegen aan. En nog belangrijker: de jonge vogels zitten stil en bestuderen de RoboFinch als deze begint met zingen.”