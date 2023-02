Jonge wolvin doodgereden op de A50 bij Apeldoorn

Op de A50 ter hoogte van Apeldoorn is in de nacht van zondag op maandag een wolf doodgereden. Volgens BIJ12, het bureau dat voor de provincies onder andere de wolvenschade regelt, gaat het om een jonge wolvin.Het DWHC gaat de identiteit van de wolvin nog verder onderzoeken. Zo hoopt het centrum onder meer te achterhalen of het een jong is van de roedel die op de Noord-Veluwe leeft. Ook Wageningen Environmental Research (WENR) doet onderzoek, onder meer naar de precieze leeftijd van het dier.