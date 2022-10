Jonge wilde zwijnen schuren tegen boom | Zelf Geschoten

Al schurend raken deze wilde zwijnen parasieten kwijt die in hun vacht zitten. En hoor je vader of moeder op de achtergrond? Wat een geluid! Op de Veluwe vind je weleens sporen van dit dier. Gefilmd door David van der Schaaf op de Veluwe.

Het wild zwijn is inheems in Nederland, maar hij mag zeker niet in alle gebieden leven. In Nederland heeft het zwijn enkele leefgebieden aangewezen gekregen, zoals de Veluwe en Nationaal Park De Meinweg. Voor overige gebieden geldt een provinciaal 'nulstandbeleid' wat betekent dat er formeel geen enkel wild zwijn mag leven.