Jonge wilde zwaan leert vliegen

Deze jonge wilde zwaan is druk bezig met oefenen om te leren vliegen! In eerste instantie gaat dat nog niet zo soepel. Maar dan... lukt het toch! Gefilmd door Erik Kruise op Diependal.

De wilde zwaan is een echte wintergast in Nederland. Deze zwaan wordt vooral gezien tussen november en maart. Het aantal overwinteraars ligt gewoonlijk op zo'n 2500. Geen enorme aantallen dus, maar veel meer wilde zwanen weten ons land te vinden als het flink koud wordt in de gebieden ten noordoosten van Nederland. Het aantal wilde zwanen neemt dan toe tot wel 7000.