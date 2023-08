Jonge vosjes spelen in het veld | Zelf Geschoten

Drie jonge vosjes spelen met elkaar in een veld! Door te spelen met hun broertjes en zusjes, leren jonge vossen belangrijke vaardigheden die ze later, als volwassen vos, nodig hebben. Gefilmd door Roland Scheffers in Gelderland.

De vos laat zich niet zo snel zien, vandaar dat we er extra van genieten als we filmpjes van dit dier opgestuurd krijgen. Geniet van deze filmpjes die we in de loop der jaren hebben ontvangen!