Jonge steenuilen durven de sprong nog niet aan

"In het filmpje is te zien hoe een van de ouders de jongen naar buiten probeert te lokken. De uilskuikens blijven echter liever nog even binnen" schrijft Frans Otten, die het aandoenlijke tafereel instuurde.

Drie jonge steenuilen koekeloeren met hun grote, gele ogen de wereld in door de opening van een nestkast. Een vierde broertje of zusje staat al iets dapperder voor de ingang. Ze zijn bijna klaar om uit te vliegen, maar durven de sprong toch nog niet aan.

Deze steenuilskuikens groeien wellicht nog een beetje, maar veel groter dan een merel worden ze niet. Wel lijken ze wat imposanter, vanwege hun opgezette veren. Het verenkleed is bruin tot grijsbruin met witte vlekken en strepen. Deze kleuren zie je duidelijk terug bij de volwassen uil op het filmpje. Verder herken je de steenuil aan zijn felgele ogen met de karakteristieke witte wenkbrauwen erboven.

Steenuil met vreemde prooi © Fotograaf Bonteklepper

De soort is minder schuw dan andere uilen en wordt daarom gemiddeld vaker gezien. Je maakt de meeste kans om ze te zien in de ochtend- of avondschemering, want ze zijn vooral ’s nachts actief. Dan jagen ze voornamelijk op wormen, insecten en kleine knaagdieren of vogels. Ook op een helder, zonnig moment kun je geluk hebben. Ze zijn dan namelijk dol op een zonnebad. Waarom vogels zo’n zonnebad nemen lees je in deze fotoserie.

Huisje boompje beestje

Van nature broeden steenuilen in boomholtes. Vooral knotwilgen en oude fruitbomen zijn hiervoor populair. Frans Otten hing de nestkast uit het filmpje dan ook op in een oude perenboom.

Liefde is... twee knuffelende jonge steenuiltjes © Fotograaf Johan Scholtens

Over het algemeen hebben de uiltjes een vast territorium en een vaste partner. Ze broeden meestal maar één keer per jaar, tussen half april en half mei. Na een klein maandje komen de eieren uit. De jonkies blijven nog een maand in het nest vooraleer ze de wijde wereld gaan verkennen. De eerste vijf weken na het uitvliegen worden ze wel nog "thuis" verzorgd. Daarna moeten ze op zoek naar een eigen territorium en partner. Over het algemeen zoeken ze die binnen een straal van 10 kilometer rondom hun geboorteplaats.

Drama in de steenuilenkast

De steenuiltjes in dit filmpje zien er goed uit. Een contrast met de steenuilen-familie in de Achterhoek, waar het eerder dit jaar helemaal mis ging. Beluister in dit radio fragment alles over de heuse soap die zich daar afspeelde of bekijk het filmpje.