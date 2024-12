Jonge sepia jaagt op soortgenoot

Om te jagen heeft deze inktvis een speciale techniek. Tijdens het zwemmen over de zeebodem blaast de sepia waterstraaltjes over het zand om prooidiertjes te doen opschrikken. De sepia jaagt op garnalen, krabben en kreeftachtige, visjes en andere inktvissen, zoals in deze video ook te zien.

De huid van sepia's bevat veel pigmentcellen. Daardoor kan het diertje veel verschillende kleuren aannemen en ook snel van kleur wisselen zoals we in de video zien. Zo kunnen ze zich goed camoufleren tijdens de jacht, of zich verbergen wanneer ze zelf een potentiële prooi zijn. Ook kunnen ze met de kleurveranderingen hun stemmingen aangeven. Zo is de paaitijd een kleurrijk ritueel voor de dieren. Ze kunnen onder andere een zebra-achtige patroon aannemen of zelf een fluorescerend groen kleur op hun buik krijgen. In het voorjaar kon Jeanette ook dit kleurrijke tafereel prachtig vastleggen.