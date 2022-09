Jonge bunzingen wagen zich verder van nest | Zelf Geschoten

In de kapschuur van Koos Nijssen in Elst zit een nest van de bunzing. Veilig verstopt onder de pallets met strobalen, dus je ziet de dieren niet snel. Maar deze vier jonge bunzingen wagen zich iets verder van het nest en spelen met elkaar. Koos kon dit vastleggen met behulp van zijn indoor camera.

De bunzing behoort tot de familie van de marterachtigen. Het dier is te herkennen aan zijn donkerbruine vacht met een geelwitte of lichtbruine ondervacht. Deze schijnt er op de flanken vooral doorheen. Zijn wintervacht is langer dan in de zomer en op zijn kop heeft hij rondom zijn ogen een band van grijsachtige haren. Dit wordt ook wel het masker genoemd. Op de zijkanten van zijn neus zitten witte haren, en de snorharen zijn lang en donker.