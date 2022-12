Jonge nijlgans waagt zich op het ijs | Zelf Geschoten

Algemeen geldt wel: hoe kleiner een vogels is, hoe groter het probleem. "Dat heeft te maken met de verhouding tussen volume en lichaamsoppervlak", zegt Arnold van den Burg, "met een klein volume verliest een vogel relatief veel warmte via z'n lichaamsoppervlak." Daarnaast: hoe groter een vogel is, hoe minder energie hij nodig heeft. "Een lichaamstemperatuur van 40 graden vasthouden kost veel energie. Die energie wordt net als bij ons mensen door de lever gegenereerd", legt Van den Burg uit.